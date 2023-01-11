وزارة الدفاع الروسية: وحدات القوات المحمولة جوا تغلق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة سوليدار بواسطة وحدات القوات المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الروسية.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لوزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الأربعاء، حيث تابع البيان أن القوات المسلحة قصفت معاقل العدو في مدينة سوليدار، وحررت بلدة بودغورودنويه.

وقد أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما تمكنت القوات المسلحة من تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك في الـ 24 ساعة الماضية.

يتبع،

المصدر: RT