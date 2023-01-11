وفاة الكاردينال الكاثوليكي الأسترالي المثير للجدل

توفي في روما الكاردينال الأسترالي، جورج بيل، الذي حوكم في وطنه بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، عن عمر ناهز 81 عاما.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية توفي الكاردينال الأسترالي جورج بيل عن 81 عاما، اليوم الأربعاء متأثرا بمضاعفات عقب عملية جراحية.

وكان الكاردينال يعد الذراع الأيمن للبابا فرنسيس ومسؤولا كبيرا سابقا في الكنيسة الكاثوليكية، سجن في بلده أستراليا لمدة 12 شهرا بجرم الاعتداء جنسيا على أطفال، لكنه استعاد حريته بعدما برأته المحكمة العليا الأسترالية من هذه التهمة في عام 2020.

والكاردينال بيل الذي كان وزيرا للاقتصاد في الفاتيكان وبمثابة الذراع الأيمن للبابا فرنسيس، حكمت عليه محكمة أسترالية في 2019 بالسجن لمدة 6 سنوات بعدما أدانته بتهمة اغتصاب واعتداء جنسي على طفلين كانا منشدين في جوقة الكنيسة في ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.

وأكدت محكمة استئناف هذه الإدانة، لكن المحكمة العليا الأسترالية برأته في أبريل 2020 فاستعاد حريته بعد أن قضى خلف القضبان 12 شهرا.

واعتبر قرار المحكمة العليا في حينه رفعا "لظلم خطير" لحق به.

المصدر: وكالات