حرق القرآن الكريم.. الإعدام لأحد قادة أعمال الشغب في إيران

أصدرت محكمة الثورة الإسلامية حكمها بإعدام جواد روحي، أحد قادة أعمال الشغب بمدينة نوشهر، الذي حرق القرآن الكريم في ساحة المدينة وتسبب بمقتل 5 أشخاص وإصابة عدد من رجال الأمن.

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وحسب الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة ساري مركز محافظة مازندران، تم اتهام روحي بالإفساد في الأرض، من خلال ارتكاب الجرائم ضد الأمن الداخلي وحرق وتدمير الممتلكات، والتسبب بانعدام الأمن العام، وإلحاق الخسائر بالممتلكات العامة.

ونص الحكم أيضا على أن المتهم قام بتحريض بعض المواطنين على زعزعة الأمن، والتجمع والعمل على ارتكاب الجرائم ضد الأمن الداخلي، والارتداد من خلال انتهاكه حرمة القرآن الكريم، بحرقه هذا الكتاب السماوي وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.

واعترف روحي بشكل صريح بكل أعماله، كما أكد تقرير قضائي أقواله بمشاركته في تنظيم أعمال الشغب، حيث أدى دور القائد فيها.

وقال في اعترافه بحرق القرآن الكريم: "وصلت مدينة نوشهر قادما من مدينة آمل قبل عدة أيام من أعمال الشغب، وفي يوم 11 ديسمبر رأيت توجه جمع من الفوضويين نحو ساحة الحرية، وفي تلك اللحظة كنت داخل محل لبيع الهواتف فالتحقت بهم، فتقدمت نحوي فتاة وبيدها القرآن الكريم وقالت ارمه في النار فرميته وحرقته".

المصدر: فارس