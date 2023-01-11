الولايات المتحدة.. ارتفاع نسبة الهجمات "المعادية للسامية" في عام 2022

شهد عام 2022 زيادة كبيرة في جرائم الكراهية المعادية للسامية في الولايات المتحدة، وبنسبة 41% في مدينة وولاية نيويورك، بناء على تحليل لبيانات الجريمة أجرته صحيفة The Algemeiner.

وكان هناك إجمالي 293 حادثة ذات طابع معاد للسامية في عام 2022، ارتفاعا من 207 حوادث من هذا النوع بشكل عام في عام 2021.

ووفقا لبيانات شرطة نيويورك، في نوفمبر2022 وحده، كانت هناك 45 جريمة كراهية بدافع معاداة السامية، مقابل 20 جريمة في نوفمبر 2021، بزيادة 125٪.

ووجد تقرير صدر في ديسمبر أن معظم جرائم الكراهية المعادية للسامية ضد اليهود في مدينة نيويورك استهدفت اليهود الأرثوذكس أو الحسيديين، وارتكبها أشخاص من الأقليات الأخرى.

وكشف تقرير لمنظمة "أمريكيون ضد معاداة السامية" يوثق الجرائم المعادية للسامية في مدينة نيويورك بين أبريل 2018 وأغسطس 2022، أنه تم تسجيل 194 حالة في تلك السنوات الأربع، منها 154 حالة اعتداء جسدي و40 حالة اعتداء لفظي أخرى. و22٪ من الجرائم ارتكبها مراهقون، و23٪ ارتكبهتا مجموعة من شخصين أو أكثر.

المصدر: "جيروزاليم بوست"