قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك وضواحيها

أفاد مراسلنا بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونتسك وضواحيها بـ107 صواريخ وقذيفة مدفعية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 شخصا بجروح، من بينهم طفل.

وأضاف مراسلنا أن القوات الأوكرانية قصفت المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية في المدينة.

وذكرمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC)، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق السكنية ومرافق البنى التحتية في مدينة دونيتسك وضواحيها بشكل يومي.

المصدر: RT