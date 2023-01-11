حاكم دونيتسك: السيطرة على مارينكا نقطة تحول في تحرير كامل أراضي الجمهورية

صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن انتقال بلدة مارينكا عمليا إلى السيطرة الروسية هو نقطة تحول في تحرير كام أراضي الجمهورية.

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وقد صرح بوشيلين، صباح اليوم الأربعاء، بأن بلدة مارينكا قد أصبحت عمليا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، إلا أن العدو لا زال موجودا في المناطق المحيطة بالبلدة.

وكانت مجموعة "فاغنر" قد سيطرت على بلدة سوليدار في الليلة الماضية، وفقا لمؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي صرح بأن قواته "فاغنر" تمكنت من محاصرة القوات الأوكرانية وسط المدينة.

وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للنظام في كييف، حيث تقع في وسط خط الدفاع عن مدينة أرتيوموفسك (باخموت)-سيفيرسك. وقد أقام الجيش الأوكراني هناك تحصينات دفاعية قوية، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك بتغطية أرتيوموفسك من الجانب الشمالي.

المصدر: نوفوستي