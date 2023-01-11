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وسائل إعلام: من المرحج اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا بموسكو نهاية الأسبوع

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وسائل إعلام: من المرحج اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا بموسكو نهاية الأسبوع
Sputnik
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قالت وسائل إعلام تركية إن اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا قد يعقد في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري في موسكو.

وذكرت صحيفة "حريت" التركية نقلا عن مصادر أن "موعد المحادثات في موسكو، سيكون بعد الجولة الإفريقية التي يقوم بها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والتي تنتهي يوم 14 يناير الجاري، حيث من الممكن توجهه إلى موسكو في نفس اليوم، أو أن يتوجه لموسكو بعد زيارته لواشنطن المقررة يوم 17 يناير الجاري".

وأشارت الصحيفة إلى "أن المحادثات القادمة في موسكو ستتطرق إلى مواضيع حساسة، حيث من المنتظر أن يناقش وزراء الخارجية "آخر التطورات في سوريا، والوضع في شمال سوريا، ومحاربة التنظيمات الإرهابية"، بالإضافاة إلى عودة اللاجئين.

وفي وقت سابق نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر أن مواعيد اجتماع وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، وسوريا، فيصل المقداد، قيد الإعداد.

المصدر: نوفوستي

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