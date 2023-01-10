الأمن الإيراني" تفكيك 6 خلايا تابعة لـ"الموساد" كانت تخطط لاغتيال مسؤول عسكري

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية "تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز "الموساد" الإسرائيلي كانت تخطط لاغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى في إيران".

وأوضحت وزارة الأمن أنها "اعتقلت 6 خلايا للموساد الصهیوني، وأنه تم تحديد 23 عنصرا عملياتيا وداعما في محافظات طهران وأصفهان ويزد وأذربايجان الغربية وكلستان، وتم اعتقال 13 شخصًا كانوا متواجدين داخل البلاد ومصادرة معداتهم التشغيلية المختلفة".

وتمت الإشارة إلى أن "رئيس هذه الشبكة، الذي يحمل لقب سيروس، يقيم في إحدى الدول الأوروبية، ويستخدم التواصل مع العناصر التشغيلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وواتسآب".

وذكرت وزارة الأمن أن "هذا الجهاز التجسسي حاول اغتيال مسؤول عسكري وتنفيذ عدة عمليات تخريبية في المدن الكبرى بالبلاد، وكذلك نقل متفجرات كبيرة الحجم من الحدود البحرية الجنوبية للبلاد مستغلة الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب التي حصلت في إيران".

المصدر: "إرنا"