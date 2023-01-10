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وزير الداخلية الإيطالي: إجراءات الحكومة قلصت تدفقات الهجرة

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وزير الداخلية الإيطالي: إجراءات الحكومة قلصت تدفقات الهجرة
AFP
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قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تقلص تدفقات الهجرة للبلاد من الخارج.

وقال بيانتيدوزي في تصريح إنه "في الشهرين الأولين من عمل هذه الحكومة، برز تراجعا في منحنى نمو تدفقات الهجرة، مقارنة بالعام السابق، فلقد برزت بعض الفاعلية وصدرت عنّا إشارات كحكومة".

وذكر أن "الحكومة قد تحركت بما يتماشى والاتفاقيات الدولية"، مضيفا: "إننا لا نرفض عمليات الإنقاذ، لكننا نحاول إعطائها إطارا من القواعد".

المصدر: "آكي"

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