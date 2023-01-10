"الناتو" والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية للتعاون المشترك

وقع الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاقية للتعاون والتنسيق المشترك.

وقال بيان مشترك إن "الاتفاقية تعد منعطفا رئيسيا للأمن والاستقرار الأوروبي الأطلسي، مما يدل أكثر من أي وقت مضى على أهمية الروابط عبر الأطلسي. كما أنها تدعو إلى تعاون أوثق بين الاتحاد الأوروبي والناتو".

وقال ستولتنبرغ إن "الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي تشير إلى أهمية الناتو في الدفاع عن جميع الحلفاء، بالإضافة إلى تعزيز الدفاعات الأوروبية، وتشدد على أن الحلف هو أساس الدفاع المشترك ويظل ضروريا للأمن عبر المحيط الأطلسي".

وأكد: "أننا مصممون على نقل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والناتو إلى المستوى التالي"، مشيرا إلى أنه "بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، سيحمي الحلف 96 بالمائة من المواطنين في الاتحاد الأوروبي".

وأعلن أنه "يتعين على الناتو تعزيز دعمه لأوكرانيا".

المصدر: وكالات