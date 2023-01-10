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بيسكوف ينفي مزاعم محادثات مدفيديف مع ممثل للولايات المتحدة الأمريكية

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بيسكوف ينفي مزاعم محادثات مدفيديف مع ممثل للولايات المتحدة الأمريكية
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مزاعم محادثات مزمعة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، وممثل للولايات المتحدة الأمريكية.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث قال إن المزاعم بشأن زيارة محتملة لدميتري مدفيديف إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع أحد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية هي "تصريحات مزيفة"، معقبا بأن المعلومات المضللة على قنوات تطبيق "تلغرام" أصبحت أكثر من الحقيقة.

المصدر: نوفوستي

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