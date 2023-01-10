لابيد يهاجم الإصلاح القضائي الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي الجديد

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، زعيم المعارضة، يائير لابيد، الإصلاح القضائي الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي في حكومة نتنياهو، ياريف ليفين.

وقال لابيد: "هذا ليس اصلاحا قضائيا، هذا تغيير جذري للنظام، هذا إلغاء لإعلان الاستقلال، وهو يقطع إسرائيل عن مسار الدول الحرة. هذا ليس تعديلا للديمقراطية، هذا إلغاء للديمقراطية، البلد الذي يسمح للحكومة فيه بفعل كل شيء، ليس دولة ديمقراطية".

זו לא רפורמה משפטית. זה שינוי משטר קיצוני, זה ביטול של מגילת העצמאות, זה ינתק את ישראל ממשפחת המדינות הליברליות. זה לא תיקון הדמוקרטיה, זה חיסול הדמוקרטיה. מדינה שבה לממשלה מותר הכל, היא לא דמוקרטיה. מדינה שמבטלת בוקר אחד את כל האיזונים והבלמים שיש על השלטון, היא לא דמוקרטיה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 9, 2023

واعتبر أن "ديمقراطية ياريف ليفين هي نظام سلطة واحدة، حيث يسمح له عادة بفعل ما يشاء. هذا ما أراده ياريف دائما. أن يكون نتنياهو ضعيفا بما يكفي ليخضع لخطته إذا أرادت الحكومة الإساءة للأقليات، والإضرار بكرامة الإنسان، وإلغاء حرية التعبير، ومنعنا من الترشح في الانتخابات المقبلة. هذا ما سيحدث، ولن يوقفهم المستشارون القانونيون".

وكان وزير العدل ياريف ليفين أعلن عن خطة الحكومة الإسرائيلية لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بما في ذلك منعها من إبطال قوانين يسنها الكنيست أو استخدام "حجة عدم المعقولية" لإلغاء قرارات حكومية.

المصدر: RT + القناة السابعة