طرح مذكرات الأمير هاري "الاحتياطي" المثيرة للجدل رسميا للبيع

طرحت اليوم الثلاثاء مذكرات الأمير البريطاني هاري، "SPARE" للبيع رسميا، وأثارت جدلا كبيرا لما تحتويه من تفاصيل وفضائح حول القصر الملكي والعائلة الملكية وكذلك حياته الشخصية.

ويتكون الكتاب، الذي وقع في أيدي الصحفيين قبل النشر المخطط له، على أكثر من 550 صفحة، ويكشف تفاصيل عن حياة هاري وعلاقته بشقيقه ويليام (ولي العهد البريطاني الحالي)، وعن معاملة العائلة الملكية لزوجته ميغان.

ويعترف الأمير هاري في الكتاب أنه جرب العديد من أنواع المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والماريجوانا.

كما كتب أنه قتل 25 من مقاتلي "طالبان" أثناء خدمته العسكرية في أفغانستان.

كذلك كشف أنه وشقيقه الأمير ويليام، طلبا من والديهما -الملك الحالي تشارلز الثاني- عدم الزواج من زوجته الحالية كاميلا، كما أكد هاري أنه أصيب بصدمة بسبب وفاة والدته، الأميرة ديانا.

شارك الأمير هاري أيضا معلومات حول حياته الشخصية، على وجه الخصوص، وتحدث عن أول تجربة للجنس في حياته، ومع من كانت.

وقد أصبح كتاب "SPARE" (الاحتياطي) أحد الموضوعات الرئيسية في وسائل الإعلام البريطانية، ومن المفترض أنه تسبب في استياء أفراد العائلة الملكية الآخرين.

المصدر: انترفاكس