خسرت قوات كييف أكثر من 170 عسكريا، ودبابتين خلال يوم واحد.

وأفادت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك، عبر "تلغرام"، بأن العمليات المشتركة بين قوات جمهورية دونيسك، والجيش الروسي، أسفرت عن تدمير دبابتين من طراز T-64BV، و3 مدفعيات من طراز 2S3 Akatsia، و4 مدافع هاوتزر طراز M777 عيار 155 ملم، و19مدرعة، وعدد من السيارات، التابعة لقوات كييف.

وأعلنت القوات الشعبية لدونيتسك أمس، عن مقتل 25 عسكريا أوكرانيا، وأنها دمرت 9 مدرعات، وسيارات تابعة لقوات كييف.

المصدر: نوفوستي