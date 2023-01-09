مصدر: مازال العمل جاريا لتحديد موعد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن العمل لايزال جاريا لتحديد موعد لقاء وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وسوريا، وأنه لم يتم التوافق بشكل نهائي عليه بعد.

وقال المصدر، معلقا على معلومات ظهرت في وسائل إعلام، بأن لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا، قد يعقد في الأيام المقبلة في الإمارات العربية المتحدة، بأنه "ما يزال العمل قائما لتحديد موعد اللقاء، ولم يتم التوافق، بشكل نهائي، عليه بعد".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد كشف في 31 ديسمبر من العام الماضي، أنه سيعقد لقاء منتصف يناير الحالي، مع نظيريه الروسي والسوري، في خطوة جديدة من التقارب بين أنقرة ودمشق، لكن دون أن يحدد مكان اللقاء.

ونهاية العام الماضي، عقد لقاء ثلاثي جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في العاصمة الروسية موسكو، حيث جرى بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وحضره كذلك رؤساء الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا.

المصدر: نوفوستي