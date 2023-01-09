فتحت إحدى أبوابها أثناء التحليق.. فيديو يوثق لحظة مرعبة لطائرة ركاب روسية

عاش ركاب إحدى الطائرات الروسية لحظات مرعبة، عندما فتح باب حجرة الشحن في الطائرة، أثناء طيرانها على ارتفاع عدة كيلومترات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، صوره أحد الركاب، يوثق اللحظة التي فتح فيها بابا حجرة الشحن في الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية IrAero الروسية، وتطاير قبعات الركاب عبر الباب المفتوح.

وأقلعت الطائرة An-26-100 من مطار مدينة Yakut Magan في رحلة داخلية متجهة إلى مدينة ومطار Magadan، الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، وكان على متنها 25 راكبا، وفوجئ الركاب بفتح باب حجرة الشحن، ما أدى لإصابتهم بالرعب والذعر، واضطر الطيارون للهبوط الاضطراري، ولم يصب أحد بأذى.

وفتحت الجهات المختصة في مدينة Yakut Magan تحقيقا في حيثيات الحادث.

المصدر: وكالات