الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها الهجومية بمنطقة أوغليدار تحت غطاء صواريخ أسطول المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم وحداتها الهجومية بالقرب من منطقة أوغليدار، تحت غطاء أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

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جاء ذلك نقلا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما أعلنت قيادة دفاع جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم، عن تحرير بلدة باخموتسكويه، الواقعة بالقرب من سوليدار، شمال شرقي مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، ما يمهد الطريق أمام القوات المسلحة الروسية لتحرير أرتيوموفسك وساليدار.

المصدر: RT