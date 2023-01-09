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بينها مصر وإثيوبيا.. وزير خارجية الصين في جولة إفريقية

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بينها مصر وإثيوبيا.. وزير خارجية الصين في جولة إفريقية
تشين قانغ
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أعلنت الخارجية الصينية أن الوزير تشين قانغ، سيبدأ اليوم الاثنين وحتى 16 يناير، جولة إفريقية يزور خلالها إثيوبيا ومصر والغابون وأنغولا وبنين.

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وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إنه "من أجل تعميق الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا وتعزيز التعاون الودي، ستتم دعوة وزير الخارجية تشين جانج لزيارة إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين ومصر ومقر الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية . من 9 إلى 16يناير 2023".

المصدر: سبوتنيك

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