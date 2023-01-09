"فيسبوك" تتعهد بإزالة المحتوى الداعم للاحتجاجات في البرازيل

تعهد المتحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، آندي ستون، بإزالة المحتوى الداعم للاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب في البرازيل من الشبكة.

وقال متحدث باسم Meta في تصريح صحفي لشبكة ""سي إن إن" اليوم الاثنين: "لقد صنفنا هذه الأحداث على أنها عنيفة، مما يعني أننا سنزيل المحتوى الذي يدعم هذه الأنشطة أو يثني عليها. نحن نراقب الوضع باهتمام وسنواصل إزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا".

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل شهدت في الأـيام الأخيرة احتجاجات تطورت إلى أعمال شغب واضطرابات، حيث استولى أنصار الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الذين احتجوا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، على مبنى الكونغرس في العاصمة البرازيلية أمس الأحد، واقتحموا ساحة قصر بلانالتو، المقر الرئاسي، وكذلك مبنى المحكمة العليا، قبل أن تتمكن الشرطة من إخلاء المباني الحكومية من المتظاهرين، واعتقال أكثر من 400 شخص.

المصدر: نوفوستي