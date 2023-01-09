سيناتور روسي: ما حدث في البرازيل محاولة انقلابية كتب لها الفشل

علق نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، على الاضطرابات التي شهدها مؤخرا البرازيل، معتبرا ما حصل محاولة انقلابية كتب لها الفشل، جاءت بعد انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

وأوضح كوساتشيف أن "انتخاب الرئيس الجديد للبرازيل (لولا دا سيلفا) كان نظيفا ومعترفا به من قبل المجتمع، والاضطرابات في عاصمة البلاد هي انقلاب فاشل".

وكتب كوساتشيف في قناته على "تلغرام"، تعليقا على الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها البرازيل خلال الأيام الأخيرة: "انقلاب غريب ولا معنى له، مكتوب له الفشل في البرازيل. كان انتخاب رئيس جديد للبلاد نظيفا ومعترفا به من قبل كل من المجتمع البرازيلي والمجتمع الدولي".

وقال: "نتمنى للبرازيل استعادة القانون والنظام والاستقرار والازدهار"، و (للرئيس المنتخب) لولا دا سيلفا، أن يكون على ثقة بمشروعيته ويواصل خطواته".

واستولى أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذين كانوا يحتجون منذ نهاية العام الماضي على نتائج الانتخابات الرئاسية، على مبنى الكونغرس في العاصمة البرازيلية يوم الأحد، واقتحموا ساحة قصر بلانالتو، المقر الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن المحتجين اقتحموا كذلك مباني حكومية أخرى، قبل أن تتمكن الشرطة في وقت لاحق من إخلائها واعتقال أكثر من 400 منهم.

المصدر: نوفوستي