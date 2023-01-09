يوم السبت هو السبب.. حكومة نتنياهو تواجه أول اختبار لها

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن بوادر أول أزمة بين أعضاء الحكومة، ظهرت مع إعلان زعيم حزب يهودي متشدد رفضه لأعمال صيانة حكومية تجري أيام السبت، اليوم المقدس لدى اليهود.

وأرسل رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يتسحاق غولدكنوبف، رسالة إلى وزيرة النقل، ميري ريغيف، دعاها فيها إلى وقف أعمال الصيانة التي تجري على نظام السكك الحديدية أيام السبت على الفور، مشيرا إلى أن هذه الأعمال "تخالف" ما تم الاتفاق عليه في الائتلاف الحكومي.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن رئيس حزب "يهدوت هتوراه" الديني المتشدد لليهود الغربيين، اعتبر أعمال الصيانة الروتينية في نظام السكك الحديدية أيام السبت انتهاكا ليوم السبت، وللاتفاق الحكومي الذي دعا إلى الحفاظ على "الوضع الراهن"، مشيرة إلى أن "التزام يهدوت هتوراه الصارم بالقانون اليهودي، قد يؤدي إلى اندلاع الأزمة الأولى لحكومة بنيامين نتنياهو الوليدة من خلال اختبار حدود الدين والدولة، في الائتلاف الذي يبقى فيه الليكود أكثر علمانية وليبرالية من زملائه السياسيين المتطرفين والدينيين".

وكتب وزير الإسكان إلى وزيرة النقل الجديدة ريغيف: "علمت أن هناك عملا يجري يوم السبت لا يتوافق مع تعريف الحفاظ على الحياة"، وهو معيار ديني يستخدم لإعطاء استثناءات للعمل في اليوم المقدس لليهود.

وأضاف غولدكنوبف أنه "تم الاتفاق" على أن هذه الأعمال التي بدأت في عهد الوزيرة السابقة سوف تنتهي، مؤكدا أنه "لا يمكننا قبول استمرار هذا الوضع. أطلب تدخلكم العاجل في هذا الأمر".

ولم ترد ريغيف رسميا على الفور حتى الآن، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر في وزارة النقل، قولها إن أعمال الصيانة أيام السبت ستستمر "لتجنب تعطل الخدمة خلال أيام الأسبوع".

واعتبرت وزيرة النقل السابقة، التي تركت الوزارة قبل نحو 10 أيام، ميراف ميخائيلي، أن "وقف العمل في نظام السكك الحديدية السبت سيسبب ضررا هائلا للناس الذين يستخدمون القطارات والمواصلات العامة".

واعتبر وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان: "وقف أعمال بناء مسار القطار السبت خطوة سخيفة ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي والعديد من العائلات الإسرائيلية التي تستخدم وسائل النقل العام. شخص ما في الحكومة يحتاج إلى الاستيقاظ وإيقاف هذا الجنون".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"