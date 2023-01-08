الولايات المتحدة.. العثور على خمسة قتلى في مبنى سكني بولاية كارولينا الشمالية

عثرت شرطة مدينة هاي بوينت الأمريكية على جثث خمسة قتلى في مبنى سكني، وبحسب بيان صحفي صادر عن شرطة المدينة، أربعة منهم قتلوا على يد الخامس، الذي انتحر بعد ذلك.

وكان ثلاثة من القتلى من القصر واثنان من البالغين، وقالت شرطة كارولينا الشمالية: "يجري التحقيق في الحادث باعتباره جريمة قتل/ انتحار".

وقالت الشرطة، إنها توجهت إلى مكان الحادث بعد تلقي إشارة تفيد بأن "شخصين يصرخان طلبا للمساعدة".

ذكرت منظمة البحث "Gun Violence Archive" في الولايات المتحدة، أن حوادث إطلاق النار عام 2022، حصدت أرواح أكثر من 43.6 ألف شخص، وأصيب أكثر من 37.9 ألف شخص.

وبحسب منظمة البحث، فإن أكثر من 37.9 ألف شخص في عام 2022، أصيبوا نتيجة حوادث إطلاق نار، بينهم 4.4 ألف طفل ومات أكثر من 1.6 ألف طفل.

المصدر: نوفوستي