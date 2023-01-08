سخرية من طلبات زيلينسكي الجديدة.. وتذكير بما قاله مكارثي

أكد صحفي قناة "فوكس نيوز" كايل بيكر، أنه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ألّا يتكل على الأموال المخصّصة لمساعدة كييف من ميزانية الدولة الأمريكية.

وكتب بيكر ذلك في مدونته على "تويتر"، تعليقا على التصريحات الأخيرة لزيلينكسي حول دعم واشنطن بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي.

وكان الرئيس الأوكراني قد هنأ في وقت سابق عبر حسابه في "تويتر"، كيفن مكارثي على انتخابه لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، معربا عن أمله في أن يدوم دعم البيت الأبيض وأن يؤدي إلى "انتصار" كييف.

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ورد بيكر على زيلينسكي: "أعثر على دافعي الضرائب الخاصين بك".

هذا وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قد أعلنت يوم الجمعة عن أكبر حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار في التاريخ لصالح أوكرانيا.

وفي هذا السياق، كان البنتاغون قد ذكر أيضا في بيانه أن حزمة المساعدات تضمنت صواريخ "سي سبارو" المضادة للطائرات الموجهة بالرادار.

فضلا عن تسليم 50 عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" و100 ناقلة جند مدرعة من طراز M113 و 500 صاروخ مضاد للدبابات وذخيرة لمنظومة "هيمارس" ومدافع الهاوتزر وعشرات الآلاف من قذائف المدفعية وقذائف الهاون إلى أوكرانيا.

كما أنه على الرغم من ذلك، تُسمع في الكونغرس الأمريكي دعوات متزايدة لوقف إنفاق أموال المواطنين الأمريكيين على رعاية نظام زيلينسكي، ويدلي الجمهوريون بهذه التصريحات في معظم الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى أن مكارثي نفسه كان قد صرح سابقا أنه يعتزم وقف إنفاق واشنطن المسرف ونمو الدين العام للبلاد.

المصدر: نوفوستي