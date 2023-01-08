ضابط روسي: المرتزقة يختبئون خلف المعبئين الأوكرانيين في كريمينايا

قال ضابط روسي، يشارك في العملية العسكرية الخاصة، إن عناصر المرتزقة الأجانب، يختبئون خلف العسكريين الأوكرانيين الخاضعين للتعبئة في كريمينايا بجمهورية لوغانسك

وأضاف: " تم بناء خط دفاع العدو في ثلاث مستويات، والمسافة بين كل منها من مائتين إلى ثلاثمائة متر. في المستوى الأول، تم نشر الخاضعين للتعبئة من العسكريين الأوكرانيين. وفي الثاني قوات العمليات الخاصة الأوكرانية وكذلك المرتزقة الأجانب. وفي الثالث، يقف كذلك المعبئين".

ووفقا للضابط الروسي، تعمل المدفعية الأوكرانية من مسافة تبعد 10 كيلومترات من مستوى الدفاع الثالث.

وشدد على أن المسافة الفاصلة بين وحدات الجيش الروسي ومواقع العدو، تمتد من ثلاثمائة إلى أربعمائة متر.

ونوه بأن الوحدات الأوكرانية تعيد ترتيب صفوفها الآن بعد أن قصفتها المدفعية الروسية في 31 ديسمبر.

وقال: "يقومون بترتيب قواتهم وتجميع قدراتهم القتالية ويستعدون لمزيد من الاختراق. وباشرت مدفعيتهم ودباباتهم وكذلك قواتهم الجوية بالعمل لتعزيز قدرة الخط الأول في قواتهم، وهي تقصف قواتنا".

ويشار إلى أن محور سفاتوفو – كريمينسكي في الجبهة يشهد في الأشهر الأخيرة معارك عنيفة جدا.

ويحاول الجيش الأوكراني اقتحام ضواحي مدينة كريمينايا من عدة اتجاهات، لكن القوات الروسية أحبطت محاولاته. ويتكبد الأوكرانيون خلال ذلك الخسائر الفادحة في الأفراد والمعدات.

المصدر: نوفوستي