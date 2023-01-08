المدفعية الروسية تدمر معدات القوات الأوكرانية بالقرب من كريمينايا

أفاد مراسل "نوفوستي" بأن مدفعية الجيش الروسي دكت، قبيل بدء سريان الهدنة التي أعلنتها روسيا، مواقع أوكرانية ودمرت عدة آليات حربية معادية في قرية تورسكويه بجمهورية لوغانسك.

وأشار المراسل إلى أن محور سفاتوفو – كريمينسكي في الجبهة يشهد في الأشهر الأخيرة معارك عنيفة جدا. يحاول الجيش الأوكراني اقتحام ضواحي مدينة كريمينايا من عدة اتجاهات، لكن القوات الروسية أحبطت محاولاته. ويتكبد الأوكرانيون خلال ذلك الخسائر الفادحة في الأفراد والمعدات.

ونقل المراسل عن أحد العسكريين الروس، أن القيادة الأوكرانية قامت ومنذ الخريف بنقل الاحتياطيات عبر تورسكويه لمهاجمة كريمينايا.

وقال: "لا نزال نسيطر على الوضع تحت. إنهم لا يأخذون في الحسبان الخسائر ، ويرسلون من الحين إلى الآخر عناصرهم للذبح".

وفي شريط فيديو حصلت عليه "نوفوستي"، ظهرت لحظة تدمير المعدات الأوكرانية. يمكن رؤية كيف اشتعلت النيران في إحدى الشاحنات. كما أصيبت عربة مصفحة أوكرانية بالقصف المدفعي الروسي.

المصدر: نوفوستي