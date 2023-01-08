لجنة التحقيق الإيرانية العراقية في اغتيال سليماني ستلتئم هذا الأسبوع بطهران

أعلن غريب أبادي مساعد رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، أن الاجتماع الرابع للجنة التحقيق بجريمة اغتيال قاسم سليماني بين إيران والعراق سيعقد الاثنين في طهران.

وأوضح أبادي، أن الجولة الرابعة من المشاورات القضائية في إطار لجنة التحقيق المشتركة بين إيران والعراق، حول جريمة الاغتيال في حق الفريق قاسم سليماني، ستنعقد بطهران الاثنين القادم.

وأضاف، أنه سيتم في هذا الاجتماع استعراض سير تنفيذ القرارات السابقة لهذه اللجنة، إضافة إلى تبادل الوثائق والمعلومات المتوفرة حديثا حول هذه الجريمة، بين الهيئة القضائية الإيرانية ونظيرتها العراقية.

وقال أبادي: "في ضوء إنجاز الطرف الإيراني التحقيقات حول قضية اغتيال الفريق الشهيد سليماني، سيتم الإعلان عن مذكرات الاتهام والإدانة الصادرة ضد الآمرين والمتسببين والمنفذين لهذه الجريمة النكراء بمختلف مستوياتهم، في غضون الأسبوعين القادمين".

المصدر: إرنا