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بوشكوف يسخر من تصريح لـكوندوليزا رايس بخصوص أوكرانيا

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بوشكوف يسخر من تصريح لـكوندوليزا رايس بخصوص أوكرانيا
Sputnik
السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف
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سخر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، من تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، مفاده أن أوكرانيا تعتمد على الأسلحة والمعدات والقروض الغربية.

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كونداليزا رايس: القوات الأوكرانية تعتمد بشكل كامل على الغرب
كونداليزا رايس: القوات الأوكرانية تعتمد بشكل كامل على الغرب

وكتب بوشكوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "أعلنت رئيسة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس أن القدرة العسكرية والاقتصادية الأوكرانية تعتمد على الولايات المتحدة بشكل كامل تقريبا. هذا ما كتبته في صحيفة "واشنطن بوست".

هل يعد ذلك سرا بالنسبة لأحد؟ إنها اكتشفت أمريكا بالفعل!. إنه أمر واضح للعالم كله. أوكرانيا ليست دولة تابعة للولايات المتحدة، ومكانتها أقل بكثير، واعتمادها (على الولايات المتحدة) مطلق. نعم، رايس ليست هنري كيسنجر أو باتريك بوكانان فهي لا تولد أفكارا جديدة، بل أفكارا عادية معروفة للجميع".

ونشرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، ورئيس البنتاغون السابق، روبرت غيتس، مقالة مشتركة في صحيفة "واشنطن بوست" يقولان فيها إن الاقتصاد الأوكراني يقع في حالة خراب وأن القدرة العسكرية الأوكرانية تعتمد بالكامل تقريبا على المساعدات الغربية.

المصدر: نوفوستي

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