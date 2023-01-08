ألمانيا.. اعتقال رجل إيراني للاشتباه بتخطيطه لاعتداء "إسلامي"

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلا إيرانيا يبلغ من العمر 32 عاما في غرب البلاد، للاشتباه بأنه كان يعد لاعتداء ذي طابع "إسلامي" باستخدام مادة السيانيد والريسين.

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وتمت مداهمة مكان إقامة الرجل في كاستروب روكسيل (شمال الراين وستفاليا) بحثا عن "مواد سامة" محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.

وأشار المحققون إلى أن الإيراني "يشتبه في إعداده لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة، عبر تزوده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم طابعه إسلامي"، مضيفين أن شخصا آخر اعتقل خلال العملية.

وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يفترض أنه سيمثل في الأيام المقبلة امام قاضي التحقيق.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم "بقنبلة كيمياوية".

تعرضت ألمانيا في السنوات الأخيرة لاعتداءات عدة، بما فيها هجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في ديسمبر 2016 خلّف 13 قتيلا.

المصدر: أ ف ب