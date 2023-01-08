مصرع 17 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء حادث سير بجنوب شرق الصين

أفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، بمصرع 17 شخصا على الأقل وإصابة 22 آخرين، جراء حادث سير وقع في مقاطعة جيانغشي الصينية بجنوب شرق البلاد.

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ونقلت الشبكة عن السلطات المحلية: "لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء حادث سير في منطقة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي اليوم الأحد".

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات تجري تحقيقا في سبب حادث السير.

يذكر أنه في 28 ديسمبر الماضي وقع حادث سير ضخم في الصين تسبب في تضرر أكثر من 200 سيارة بسبب الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو الصينية، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص واحد على الأقل.

المصدر: سبوتنيك