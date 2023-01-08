تايلاند تشترط تلقي اللقاح ضد كورونا لدخول البلاد

أعلنت السلطات في تايلاند إنه يجب على الأجانب البالغين إظهار ما يثبت أنهم مُلقحون بجرعتين من لقاحات كورونا أو من التعافي من الفيروس منذ يوليو الماضي كشرط لدخول البلاد.

ورجحت صحيفة بانكوك بوست أن تبدأ السلطات وشركات الطيران التايلاندية في التحقق من شهادات التطعيم لأولئك الذين يسافرون إلى تايلاند ويدخلون البلاد عبر المطارات الدولية اعتبارا من اليوم الأحد، حسبما نقلت الصحيفة عن إدارة الطيران المدني (CAA) في تايلاند، المسؤول عن عمليات المطار.

وجاء في بيان نشرته هيئة الطيران المدني التايلاندية على موقعها الإلكتروني، أن الزوار غير المُلقحين سوف يحتاجون إلى تقرير طبي يبرر عدم تلقيهم اللقاح. وسوف تسري القواعد حتى 31 يناير الجاري.

وفقًا لصحيفة بانكوك بوست أن شهادات التطعيم ستخضع لإعادة التحقق في مراقبة الجوازات في تايلاند.

وسيطلب من المسافرين غير الملقحين الذين أصيبوا بكورونا وتعافوا قبل ستة أشهر على الأقل من الوصول إلى تايلاند، تقديم شهادات صادرة عن المؤسسة الطبية التي عولجوا فيها.