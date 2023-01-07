تحديد الموعد الرسمي لإعلان بايدن وفريقه قرار الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

ذكرت صحيفة The Hill، انخراط الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعاونيه على وضع تفاصيل الحملة المستقبلية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024.

ونقلت الصحيفة يوم السبت عن مصدر قوله إن بايدن عازم على الإعلان عن رغبته في الكفاح لإعادة انتخابه خلال الأسابيع القريبة، وربما في فبراير. أما الإعلان الرسمي عن ترشّحه، فيمكن أن يكون في أبريل.

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وقال أحد مؤيدي الرئيس: "أعتقد حاليا أنها مسألة وقت."

وكما تلاحظ الصحيفة، بدأت تتبلور النية في إطلاق الحملة على الرغم من استمرار بعض الديمقراطيين في الشكوك فيما لو أن بايدن سيرشح نفسه لولاية ثانية.

وفي أساس هذه الشكوك، سن الرئيس الذي بلغ العام الماضي الـ 80 من العمر.

يشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الماضي، أعلن رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين أن الرئيس بايدن سيتخذ قراره النهائي بشأن ترشيحه لمنصب الرئيس لولاية ثانية، بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

المصدر: تاس