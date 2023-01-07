"بلومبرغ": تواصل "تويتر" خفض عدد موظفي الإشراف على المحتوى

كشفت مصادر لصحيفة "بلومبرغ"، أن الشركة الأمريكية "تويتر"، تواصل خفض عدد الموظفين المشاركين في الإشراف على المحتوى، في شبكة التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر2022، أفاد موقع "أكسيوس"، أن الشركة بدأت في فصل عدد من الموظفين التقنيين، ولا سيما أولئك المشاركين في الإشراف على المحتوى.

وقالت الوكالة في بيان: "تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك، جرى المزيد من التخفيضات على فريق (الثقة والأمان) الذي تم تقليص حجمه بشكل كبير بالفعل على مستوى العالم في إدارة المحتوى".

ووفقا لمصادر الوكالة، أثرت هذه التخفيضات على موظفي مكاتب "تويتر" في دبلن وسنغافورة.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "بيزنس إنسايدر" نقلا عن مصادر، أن قيمة شركة تويتر، التي بلغ عدد موظفيها نحو 7.5 ألف شخص، تراجعت بنحو 70% منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليها.

وفي نهاية أكتوبر 2022، أغلق ماسك أخيرا صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشبكة الاجتماعية، وذكرت وسائل الإعلام أن باراغ أغراوال الذي ترأس تويتر سابقا، قد تم طرده مع مديري الشركة الآخرين.

وتأسست شركة "تويتر" الأمريكية، عام 2006، المنتج الرئيسي للشركة هو شبكة اجتماعية لتبادل الرسائل القصيرة، ويقع المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

المصدر: نوفوستي