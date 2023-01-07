ألمانيا: لن نزوّد كييف بدبابات "ليوبارد" في خطوة أحادية من طرفنا

أكد الرئيس المشارك للحزب الألماني الحاكم، لارس كلينجبيل، أهمية عدم اتخاذ برلين خطوات أحادية الجانب من جهتها، عندما يتعلق الأمر بتزويد كييف بالأسلحة، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".

وقال كلينجبيل في مقابلة نشرت يوم السبت مع الشركة الإعلامية RND: "لا توجد دولة تزود كييف حاليا بالدبابات الثقيلة مثل ليوبارد 1 أو ليوبارد 2".

ولفت إلى أن موسكو صرّحت مرارا بأن الدول الغربية أضحت من وقت طويل كطرف محارب إلى جانب أوكراني، لذلك، من الصحيح أن يفكر الأمريكيون والفرنسيون ونحن أيضا كحكومة فدرالية باستمرار فيما إذا كان بإمكاننا الآن إظهار مشاركتنا في هذه الحرب".

وأضاف: "ولكن، على الرغم من كل شيء، سنواصل بالتأكيد النظر في ما يمكن أن تكون عليه الخطوات التالية."

وفي الوقت نفسه، شدد السياسي الألماني على تصميم الغرب بخصوص عدم إضعاف الجهود لدعم كييف.

وأوضح في هذا الجانب" "إن شحنات عربات المشاة القتالية برادلي هي إشارة إلى أن التحالف الغربي يعمل بشكل منسّق وسيواصل دعم أوكرانيا."

المصدر: تاس