3 دول أوروبية توصي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين

دعت ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ رعاياها اليوم السبت، إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين التي تشهد موجة إصابات بفيروس كورونا غير مسبوقة منذ 3 سنوات.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مركز الاستجابة السريعة بوزارة الخارجية الألمانية: "ننصح في الوقت الحالي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين، والسبب هو الارتفاع الحاد في الإصابات بكوفيد والنظام الصحي المنهك".

وأصدرت وزارة الخارجية في لوكسمبورغ بيانا جاء فيه أن "لوكسمبورغ تلتحق بركب القرار الألماني وتوصي بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين".

ونشر على موقع وزارة الخارجية البلجيكية أنه "منذ ديسمبر، تشهد الصين أكبر موجة من الإصابات بسبب انتهاء سياسة صفر كوفيد، ونظرا لخطر اكتظاظ المستشفيات ومن ثم خطر عدم تلقي الرعاية اللازمة سريعا في حالات الطوارئ، فمن غير المستحبّ في الوقت الراهن السفر لأغراض غير ضرورية".

وتواجه الصين موجة إصابات بفيروس كورونا غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات، حيث حض الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع الدول الأعضاء إلى فرض اختبار فيروس كورونا في الصين قبل المغادرة، وحث هذه الدول على استكمال هذه الخطوة بإجراء "فحوصات عشوائية" عند الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

وكإجراء احترازي، أصدرت الكثير من الدول بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا تدابير مماثلة.

من جهتها، تنوي السلطات الصينية إلغاء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الصين اعتبارا من الأحد، وستسمح من جديد للصينيين بالسفر إلى الخارج، بعد قيود فرضت مدة ثلاث سنوات.

ويوم الثلاثاء الماضي، نددت بكين بفرض اختبارات فيروس كورونا من قبل دول معينة، معتبرة أنها "غير مقبولة" وهددت "بإجراءات رد".

المصدر: "فرانس برس"