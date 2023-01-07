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قتيل وجريحان إثر إطلاق نار في شركة نفطية في إيران

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قتيل وجريحان إثر إطلاق نار في شركة نفطية في إيران
AP
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة عملية اطلاق نار في شركة كجساران النفطية بمحافظة جهارمحال وبختياري.

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وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن أحد موظفي شركة كجساران للنفط والغاز قام بالدخول إلى القسم الكيميائي للشركة بشكل غير قانوني وبدأ بإطلاق النار على موظفي هذا المكتب.

وأشار قائد شرطة بمدينة كجساران إلى أن الحادث أدى إلى مقتل شخص وإصابة شخصين.

وتابع: "فور وقوع الحادث، نقل المصابون على الفور إلى المستشفى من قبل طواقم الطوارئ، ولسوء الحظ توفي أحدهم في المستشفى".

وأردف: "القاتل قدم نفسه إلى مركز الشرطة رقم 11 في المدينة وسلم البندقية، وتجري تحقيقات إضافية بالتعاون مع الجهات القضائية لتوضيح ملابسات الجريمة".

المصدر: "العالم"

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