إيران.. مجلس صيانة الدستور يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين دول بحر قزوين

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف، الموافقة على مشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الحكومات الساحلية لبحر قزوين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب هادي طحان نظيف: "مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الحكومات الساحلية لبحر قزوين، والذي واجه غموض ومشاكل في المراحل السابقة..جرى تسوية الغموض والمشاكل التي كانت تعتريه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وإحالته إلى مجلس صيانة الدستور الذي وافق عليها واعتبرها لاتتعارض مع الشريعة والدستور".

كما أعلن الموافقة على النظام الداخلي لإقامة 7 مناطق حرة جديدة، لافتا إلى أن النظام الداخلي للمناطق الحرة التجارية الصناعية السبع (إنشبرون، وبوشهر، ومهران، وقصر شيرين، وأردبيل، وسيستان، وبانيه - مريوان) كانت قد واجهت غموضا ومشاكل في المراحل السابقة، وبعد أن تم حل القضايا المذكورة أعلاه من قبل الحكومة وإحالتها إلى مجلس صيانة الدستور قام بفحصها، ولم يتبين أنها تتعارض مع الشريعة والدستور.

المصدر: "فارس"