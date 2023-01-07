زاخاروفا: قرار كييف نزع جنسية 13 كاهنا أوكرانيا "عبادة للشيطان"

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالـ"شيطانية"، قرار رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي نزع الجنسية عن 13 كاهنا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيلغرام" يوم السبت، تعليقا على معلومات حول مرسوم زيلينسكي ذي الصلة "هاهو عيد الميلاد الأرثوذكسي! إنها الشيطانية تتجلى على صورتها".

هذا وذكرت النسخة الأوكرانية من صحيفة "ليفي بيريغ" اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن زيلينسكي وقع مرسوما بشأن نزع الجنسية عن 13 كاهنا أوكرانيا.

يُشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، كثّفت السلطات الأوكرانية إجراءاتها ضد الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية.

ومنذ منتصف نوفمبر 2022، تجري إدارة أمن الدولة الأوكرانية عمليات بحث في كنائسها وأبرشياتها في جميع أنحاء البلاد.

هذا وقد تم اتهام عدة رؤساء هرمية بالخيانة والقيام بأنشطة تخريبية و"نشر أطروحات دعائية بين أبناء الرعية".

المصدر: تاس