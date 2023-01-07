بولندا بدأت بتلقي الأموال الأمريكية والأوروبية مقابل أسلحة نقلتها لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، أن وارسو بدأت في تلقي أموال من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقابل الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات البولندية عن إمداد أوكرانيا بالدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والطائرات المسيّرة والذخيرة وقطع غيار الطائرات وغيرها من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، ووفقا لسلطات البلاد، أنفقت بولندا حوالي 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال موراوسكي: "بدأ جزء من الأموال الأمريكية والأوروبية في التدفق إلى بولندا، نحن نناقش أيضا كيفية الحصول على المعدات التي تحل محل تلك التي نقلناها إلى أوكرانيا".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن "المساعدة المستمرة على نطاق واسع لكييف" تشارك بشكل متزايد "الدول الغربية في الأزمة إلى جانب نظام كييف".

المصدر: نوفوستي