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وزير خارجية إسرائيل يبحث مع رئيس مكتب الاتصال المغربي و6 سفراء آخرين سبل توسيع اتفاقيات السلام

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وزير خارجية إسرائيل يبحث مع رئيس مكتب الاتصال المغربي و6 سفراء آخرين سبل توسيع اتفاقيات السلام
AP
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التقى وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد إيلي كوهين، برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى تل أبيب، عبد الرحيم بيوض، حيث ناقشا سبل توسيع اتفاقيات السلام وتعزيز العلاقات بين الدول.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي: "نواصل تعزيز العلاقات الدولية..التقيت أمس في منزل السفير الإماراتي برئيس مكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل، وسفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "لقد كان اجتماعا ممتازا، ناقشنا فيه سبل توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وتقوية الروابط بين الدول".

وكان إيلي كوهين، قد بحث مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أهمية تطوير العلاقات الثنائية، والأوضاع السياسية في المنطقة. 

المصدر: "I24"

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