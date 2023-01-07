مستخدمو "تويتر" تحدثوا عن حرب نووية بعد مطالبة أوكرانيا بمقاتلات وصواريخ باليستية غربية

أثارت مطالبة نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك، الغرب بتزويد بلاده بمقاتلات حديثة وصواريخ باليستية وبالمزيد من وسائط الدفاع الجوي، ردود فعل سلبية بين مستخدمي "تويتر" الألمان

في وقت سابق، أعلن ميلنيك أنه يجب على الدول الغربية تزويد أوكرانيا، بمنظومات دفاع جوي غربية بأعداد كبيرة، وكذلك صواريخ باليستية وطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.

وذكر أحد المعلقين، أنه مذهول من عدم مطالبة ميلنيك حتى الآن، تزويد بلاده برؤوس قتالية نووية.

وقال آخر: "وبعد ذلك ستطالبون بتزويدكم بـ1200 قنبلة هيدروجينية؟".

إقرأ المزيد

وكتب ثالث: "إننا نقترب يوما بعد يوم من الحرب العالمية الثالثة، وهذا يخيفني!".

كما أعرب المستخدمون عن أملهم في أن "تفهم الحكومة الألمانية أن جشع دعاة الحرب الأوكرانيين لا نهاية له".

وقال أحد المستخدمين ممتعضا جدا: "أنت بحاجة إلى هذا وذاك ، وبضعة مليارات أخرى من الدولارات فوق ذلك".

ولقيت هذه الكلمات تأييد مستخدم آخر: "أليس من الأفضل تعيين كريستينا لامبريخت في مكان زيلينسكي".

المصدر: نوفوستي