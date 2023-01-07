طواقم الإنقاذ تنتشل رجلا عالقا تحت الثلوج في أحد منتجعات سوتشي (فيديو)

علق أحد موظفي منتجع "كراسنايا بوليانا" في سوتشي، في الثلوج، إثر وقوع انهيار جليدي في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قيام طواقم الإنقاذ في منتجع "كراسنايا بوليانا"، بمحاولة إنقاذ زميلهم العالق، من خلال جرف الثلوج التي أحاطت به.

كما بين المقطع أن الرجل لم يصب بأذى، وهو في حالة صحية جيدة، وبدأ بممازحة زملائه خلال عملية إخراجه.

وأفادت إدارة المنتجع أن الانهيار وقع خلال تفقد الموظف لسلامة الممرات الجليدية، قبل دخول المتزلجين إليها، وكان مزودا بحقيبة معدات خاصة.

ونظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع مخاطر حصول انهيارات جليدية، قررت إدارة المنتجع إغلاق جميع مسارات التزلج اليوم السبت، وحذرت المتزلجين من مخاطر وقوع انهيارات ثلجية جديدة.

وفي الـ 5 من يناير، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في إقليم كراسنودار، عن اقتراب عاصفة ثلجية قوية من سوتشي، وحذرت من خطر وقوع انهيارات جليدية، ودعت جميع المواطنين والسياح في المنطقة بالتزام إجراءات السلامة.

المصدر: وكالات