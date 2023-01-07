الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واعتراض صواريخ وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الميلاد.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:
- تواصل القوات الروسية الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل من اليوم السبت، على الرغم من تواصل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق واستهداف مواقعنا.
- أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مواقع للجيش الروسي 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه كراسني ليمانسك.
- تم صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا بمنطقة خاركوف. كما تمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.
- تم صد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لوائي الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمانسك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وتمت تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20.
- في اتجاه دونيتسك، تم إحباط محاولة هجومية لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوقعت قواتنا أكثر من 50 بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الأوكراني.
- في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم إيقاف هجوم مضاد لوحدات اللواء 108 للدفاع الإقليمي للقوات الاوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30 وناقلة جند مدرعة.
- دمرت أنظمة دفاعتنا الجوية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت خمس قذائف من طراز Uragan و HIMARS
- أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما أصابت قاذفات صواريخ HIMARS الأمريكية ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
- في منطقة زابوروجيه، دمرت قواتنا المسلحة مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، في محاور خيرسون وكريفوي.
المصدر:وزارة الدفاع الروسية