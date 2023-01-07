الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واعتراض صواريخ وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الميلاد.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

تواصل القوات الروسية الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل من اليوم السبت، على الرغم من تواصل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق واستهداف مواقعنا.

أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مواقع للجيش الروسي 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه كراسني ليمانسك.

تم صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا بمنطقة خاركوف. كما تمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.

تم صد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لوائي الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمانسك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وتمت تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20.

في اتجاه دونيتسك، تم إحباط محاولة هجومية لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوقعت قواتنا أكثر من 50 بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الأوكراني.

في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم إيقاف هجوم مضاد لوحدات اللواء 108 للدفاع الإقليمي للقوات الاوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30 وناقلة جند مدرعة.

دمرت أنظمة دفاعتنا الجوية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت خمس قذائف من طراز Uragan و HIMARS

أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما أصابت قاذفات صواريخ HIMARS الأمريكية ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

في منطقة زابوروجيه، دمرت قواتنا المسلحة مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، في محاور خيرسون وكريفوي.

المصدر:وزارة الدفاع الروسية