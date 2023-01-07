 
مباشر

الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uih5

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور واعتراض صواريخ وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الميلاد.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

  • تواصل القوات الروسية الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار حتى منتصف الليل من اليوم السبت، على الرغم من تواصل القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية للمناطق واستهداف مواقعنا.
  • أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار على مواقع للجيش الروسي 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية في اتجاه كراسني ليمانسك.
  •  تم صد هجوم شنته وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بالقرب من قرية سينكوفكا بمنطقة خاركوف. كما تمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.
  • تم صد هجوم من قبل مجموعتين هجوميتين من لوائي الهجوم الجوي 80 و 95 التابعين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمانسك في منطقة غابات سيريبريانسكي. وتمت تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفعين من طراز D-20.
  • في اتجاه دونيتسك، تم إحباط محاولة هجومية لوحدات من ألوية الهجوم الجوي الآلية رقم 110 و 79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية  في مناطق كراسنوغوروفكا وغورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأوقعت قواتنا أكثر من 50 بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الأوكراني.
  • في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم إيقاف هجوم مضاد لوحدات اللواء 108 للدفاع الإقليمي للقوات الاوكرانية، وتمت تصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30 وناقلة جند مدرعة.
  • دمرت أنظمة دفاعتنا الجوية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعترضت خمس قذائف من طراز Uragan و HIMARS 
  • أطلقت القوات الأوكرانية أكثر من 60 قذيفة من العيار الثقيل على مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما أصابت قاذفات صواريخ HIMARS الأمريكية  ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
  • في منطقة زابوروجيه، دمرت قواتنا المسلحة مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، في محاور خيرسون وكريفوي.

المصدر:وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا