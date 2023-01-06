تعليق روسي على ترشيح ستولتنبرغ لجائزة نوبل للسلام

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، إن لجنة جوائز نوبل ستفقد بشكل نهائي وتام ما تبقى من هيبتها، إذا حصل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على جائزة نوبل للسلام.

وأضاف بوشكوف، الذي يترأس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الاتحاد الروسي: "يالها من خطوة مثيرة"، مشيرا إلى دور الناتو كأكبر حلف عسكري في العالم في شن الحروب ضد ليبيا وأفغانستان، وكذلك مشاركته الفعالة في النزاع في أوكرانيا.

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وتابع السيناتور: "ربما فعلا سيتم إعلان ستولتنبرغ كحارس للسلام وبمثابة الحمامة الرئيسة على الكوكب. هذا هو التطبيق الفعلي لـ rules-based world(العالم القائم على القواعد) الذي يصر التحالف الغربي على فرضه على العالم بأسره".

في وقت سابق، رشح النائب النرويجي كريستيان توبرينغ غيدي، الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ لنيل جائزة نوبل للسلام، وكتب النائب عن ذلك يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك".

المصدر: .mk.ru