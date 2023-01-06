واشنطن: ننتظر من روسيا الشروع في مفاوضات حول أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تحاول حمل روسيا على التفاوض من أجل التسوية في أوكرانيا والتخلي عن المناطق الجديدة التي ضمّتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد لاحظنا من بيان الكرملين أنه مستعد للدخول في حوار، ولكن فقط في حال تم الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة. هذه إشارة واضحة على أن موسكو ليس لديها رغبة حقيقية للانخراط في الحوار والدبلوماسية التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم."

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وأضاف برايس: "نأمل في نهاية المطاف تغيير هذه الحسابات، ونسعى جاهدين لتغيير هذه الحسابات من خلال الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها".

يشار إلى أنه في 4 أكتوبر 2022، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوانين بشأن قبول مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في المكوّن الروسي.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، كانت قد أجريت في تلك المناطق استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وفي النتيجة صوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام.

المصدر: تاس