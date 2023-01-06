الخارجية الأمريكية: السفيرة الجديدة لدى موسكو ستعمل على زيادة عدد موظفيها

صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن سفيرة واشنطن الجديدة لدى موسكو، لين تريسي، ستعمل على زيادة عدد موظفي السفارة في موسكو، وإمكانية استعادة إصدار التأشيرات.

وقال برايس: "ستركز تريسي على قيادة السفارة، والحفاظ على هذه العلاقات الثنائية في وقت يتزايد فيه التوتر بشكل كبير، والعمل مع الحكومة الروسية لزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية حتى تتمكن سفارتنا من القيام بمهامها الأساسية، ومن المحتمل حتى عودة إصدار تأشيرات".

كما أشار الدبلوماسي، إلى أن مثل هذه النتائج ستكون في مصلحة البلدين.

المصدر: تاس