أفادت وكالة بلومبرغ، بأن الجمهوريين في الكونغرس يدعون إلى تقليص نفقات الدفاع في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة، أن كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، اقترح تقليص ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة بمقدار 75 مليار دولار.

وشدد هذا السياسي على ضرورة، الحد من إنفاق الحكومة الأمريكية للسنة المالية القادمة.

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وقال: " بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي الوطني، الذي يموله البنتاغون إلى حد كبير، حوالي 782 مليار دولار في عام 2022 ، وزاد بمقدار 75 مليار دولار. وفي هذا العام، ارتفع الرقم إلى 857 مليار دولار".

ونوهت الوكالة، بأن اقتراح مكارثي لم ينل تأييد كل الجمهوريين في الكونغرس، الذين دافعوا على مدى عدة سنوات عن زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن.

المصدر: صحيفة موسكوفسكي كومسومولتس