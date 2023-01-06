أوكرانيا تفسخ اتفاقها مع روسيا حول استثمار المجمع الصاروخي "ساتانا"

قال تاراس ميلنيتشوك ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان الأوكراني، إن بلاده خرجت من الاتفاقية مع روسيا حول استثمار المجمع الصاروخي "ساتانا"( الشيطان).

وأضاف: "تم وقف العمل بالاتفاقية بين حكومتي أوكرانيا وروسيا حول تمديد سريان استثمار المنظومة الصاروخية 15P118M المبرمة في 21 فبراير 2006 في موسكو".

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وأشار ميلنيتشوك إلى أنه تم إنهاء العمل بالاتفاقية، بسبب التغيير الجوهري في ظروف عمل هذه الوثيقة، مما يستبعد إمكانية صيانة وخدمة الصواريخ من هذه المنظومة في المؤسسات الأوكرانية ذات العلاقة، ومن بينها مؤسسة الصواريخ "يوجنويه"، وكذلك "مؤسسة الإنتاج الجنوبية لبناء الماكينات" في دنيبروبيتروفسك.

ويدل رمز 15P118M على منظومات الصواريخ النووية الاستراتيجية السوفيتية RS-20 ، التي تسمى وفقا للتصنيف الغربي - "الشيطان"، التي تم تصميمها في مؤسسة الصواريخ "يوجنويه"، في السبعينيات من القرن الماضي.

المصدر: نوفوستي