كشف رئيس شركة اتصالات البنية التحتية في إيران، أمير لاجوردي، عن إحباط هجوم إلكتروني على المصرف المركزي الإيراني.

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وأعلن لاجوردي إحباط هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) الذي تعرض لها المصرف المركزي ومنصتا "بله" و"روبيكا" المحليتان للتواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس.

وأوضح لاجوردي قائلا: "تتعرض البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإنترنت والبنى التحتية للاتصالات، إلى أكبر حجم من الهجمات الأجنبية هذه الأيام، والتي تم احباطها جميعا".

المصدر: "إرنا"