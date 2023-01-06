تركيا وأرمينيا تزيلان الحواجز أمام الشحن الجوي المباشر بينهما

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأرمينية فاهان هونانيان، أن أنقرة أبلغت يريفان برفع الحظر المفروض على نقل الشحنات الجوية بين البلدين.

وأشار هونانيان، إلى أن إنشاء نقل البضائع كان أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع يوليو بين الممثلين الخاصين لأرمينيا وتركيا.

وأضاف: "نتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بضمان إمكانية عبور مواطني دول ثالثة للحدود البرية في أقرب وقت ممكن".

وذكرت قناة هابرتورك التلفزيونية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن تركيا وأرمينيا، قررتا خلال المفاوضات إزالة العقبات التي تحول دون نقل الشحن الجوي المباشر، بين البلدين.

وبحسب مصادر دبلوماسية، نتيجة للمفاوضات بين الممثلين الخاصين لعملية تطبيع العلاقات بين البلدين، تمت إزالة العقبات أمام نقل الشحنات الجوية المباشرة بين تركيا وأرمينيا، والتي أصبحت ممكنة اعتبارا من 1 يناير2023، وقالت مصادر إن وزارة التجارة التركية أبلغت اتحاد الشركات التركية بهذا القرار.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأرمينيا كانت غير موجودة، والحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1993 بمبادرة من أنقرة.

ونتجت هذه العلاقات الصعبة بين البلدين عن عدد من الظروف المتعلقة، بدعم أنقرة للموقف الأذربيجاني من مشكلة قره باغ ورد الفعل التركي الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية.

وفي 14 يناير، استضافت موسكو الاجتماع الأول للممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا، نائب رئيس البرلمان الأرمني روبين روبينيان والسفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليش.

وكما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أبدت الأطراف خلال المحادثات استعدادها لإجراء حوار بطريقة بناءة وغير مسيسة، وعقدت ثلاثة اجتماعات أخرى في فيينا.

المصدر: نوفوستي