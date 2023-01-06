السلطات الإسرائيلية تعتقل شابين بتهمة الاعتداء على مقبرة مسيحية (صور+فيديو)  

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، مراهقين قالت إنهما قاما بتخريب أكثر من عشرين قبرا مسيحيا في مدافن تاريخية بالقدس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعرضت قبور شخصيات مسيحية في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون المقدس في القدس للتخريب يوم الأحد، ما أثار قلق الأقلية المسيحية في المدينة المتنازع عليها ولاقى إدانة عالمية.

ويبلغ عمر المدافن أكثر من 170 عاما وتضم أعضاء بارزين من القوات المسلحة ورجال الدين في المدينة المقدسة.

وقال مكتب الشؤون الفلسطينية بالسفارة الأمريكية إنه "قلق" من استهداف الموقع الديني مرة أخرى - للمرة الثانية خلال عقد من الزمان، مشددا على أن "تخريب المواقع الدينية من قبل أي شخص غير مقبول.. يجب أن تكون القدس مدينة لجميع أبنائها".

لم تذكر الشرطة الإسرائيلية أسماء المشتبه بهم لكنها قالت إن أعمارهم تراوحت ما بين 18 و14 عاما ومن سكان وسط إسرائيل.

وقال إن "أي ضرر يلحق بالمؤسسات والمواقع الدينية هو أمر خطير ويضر بنسيج الحياة الفريد والحساس الموجود في المدينة"، واصفة هذا العمل بأنه "تخريب متعمد".

وعقدت محكمة في القدس اليوم جلسة استماع لتمديد اعتقال الشابين.

المصدر: AP